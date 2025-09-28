قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب الى العلاج حيث تمتد رحلة علاجها داخل إحدى المستشفيات لمدة 6 أشهر. 

وتتواجد شيرين عبد الوهاب داخل المستشفي فى عزلة تامة حيث يمنع عنها أى وسائل تواصل مع العالم الخارجي. 

شيرين عبد الوهاب

وسبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

أغاني شيرين عبد الوهاب 

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ومازال ع البال”، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر 

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت من خلاله، ما تردد حول إحيائها حفلا غنائيا مع الفنان فضل شاكر، يوم 2 أكتوبر المُقبل. 

جاء نص البيان كما يلي: «تعلن الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب.. لجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة الكبيرة .. بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ على مسرح دبي أوبرا، وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية, مع خالص التقدير والاحترام لدولة الإمارات الغالية وشعبها الحبيب». 

