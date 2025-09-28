قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟
تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات
تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات
أحمد إبراهيم

غاب الفنان حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته التى رحلت عن عالمنا منذ قليل حيث أعلن ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

https://www.facebook.com/share/v/1BFsp1hxPk/

حمادة بركات يعلن رحيل والدته

ونشر الفنان حمادة بركات تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته. 

وقال حمادة بركات : اليوم اللي كنت خايف منه  طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وشارك حمادة بركات فى عدد من الاعمال الفنية الشهير أبرزها مسلسل الكبير أوى مع احمد مكي. من ناحية اخرى قال الفنان حمادة بركات أن الحياة الزوجية غالبًا تبدأ بمشكلات ومعظمها تكون بسيطة ويسُهل حلها، وتكون نابعة عن اختلاف الطباع بين الزوجين على أرض الواقع.

وأضاف " بركات " خلال حواره لبرنامج " السفيرة عزيزة " المُذاع عبر فضائية " دى ام سى " :أن" أول سنة فى الزواج هى أصعب سنة ، أنا مثلًا عيشتها فى زواجى كانت الوجبة اليومية هى المكرونة والفراخ البانيه، كنت بعشقهم وزهقت منهم جدًا، لكن دلوقتى أصبحت طباخة ماهرة، وأتذكر كانت الاختلافات على الغسيل يعنى كان عندى مشكلة مع الشربات لازم تتغسل أول بأول كل يوم وطعم الأكل مش متعود عليه، ولكن مع الوقت كل الأمور دى بتتظبط ".

وتابع : " المشكلة تكمن فى أننا نحلم بحياة كما نشاهدها فى التليفزيون وبناخد النصايح من أصدقائنا، ولكن الواقع حاجة أخرى تمامًا، وأنا الآن متزوج منذ 9 سنوات ومبسوط والحمد لله.

حمادة بركات أعمال حمادة بركات أفلام حمادة بركات الفنان حمادة بركات وفاة والدة حمادة بركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

ترشيحاتنا

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

بالصور

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد