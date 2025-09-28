فى ذكرى رحيل الزعيم.. نجوم جسدوا شخصية جمال عبد الناصر بالسينما والدراما

تحل اليوم، 28 سبتمبر، الذكرى الخامسة والخمسون لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، ثاني رؤساء مصر وأحد أبرز القادة العرب في القرن العشرين، ولكونه شخصية صاحبة كاريزما دفعت صناع الدراما سواء سينما او تلفزيون لتقديمها على الشاشة.

ونرصد لكم أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في السينما والدراما.

أحمد زكي

يعد الفنان أحمد زكي من أبرز الفنانين الذين قد قدموا شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي أجاده بشكل كبير في فيلم "ناصر 56"، والذي عرض في عام 1996.

ولم يتطرق الفيلم للحياة الشخصية للرئيس الراحل، أو السيرة الذاتية، ولكنه تناول مرحلة محددة تعد من أهم وأخطر الفترات، والتي شهدت تأميم قناة السويس عام 1956، كما تناول الفيلم علاقة الزعيم بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه وجانبًا من حياته الشخصية مع زوجته وأولاده.

وكتب فيلم "ناصر 56" ناصر عبد الرحمن، وأخرجه محمد فاضل، وشارك في بطولته فردوس عبد الحميد، وأحمد خليل، وأمينة رزق، وحسن حسني، وأحمد ماهر وشعبان حسين.

خالد الصاوي

عام 1999 عُرض فيلم "جمال عبد الناصر"، والذي تناول السيرة الذاتية للزعيم الراحل منذ ولادته حتى وفاته، وأهم المحطات في حياته منذ ثورة 23 يوليو، وتأميم قناة السويس، وهزيمة يونيو 67، وحرب الاستنزاف.

وجسد الفنان خالد الصاوى شخصية الرئيس الراجل جمال عبد الناصر.

جمال سليمان

في عام 2014، عُرض مسلسل "صديق العمر"، والذي تناول تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، منذ كانا زملاء في الكلية الحربية، وتناول المسلسل كافة المراحل في حياتهما سواء الشخصية أو العملية.

وجسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر الفنان السوري جمال سليمان خلال أحداث المسلسل، والذي قام بتأليفه ممدوح الليثي، ومحمد ناير، وأخرجه عثمان أبو لبن.

مجدي كامل

ومن أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الزعيم كان الفنان مجدي كامل في مسلسل "ناصر"، والذي سرد قصة حياة "ناصر"، وأهم المحطات التي كوّنت مسيرته السياسية في البلاد، ومن أهمها انضمامه للضباط اﻷحرار، ووصوله إلى سدة الحكم.

وجاء المسلسل من تأليف يسري الجندي، وإخراج المخرج السوري باسل الخطيب، وشارك في بطولة المسلسل كل من لقاء الخميسي، وصلاح عبد الله، وسوسن بدر، وشيرين، وعمرو يوسف.

ياسر المصرى

واما الفنان الراحل ياسر المصرى قدم شخصية جمال عبد الناصر من خلال مسلسل “الجماعة” والذى يناول صراع الجماعة مع السلطة وقتها والقرارات التى اتخذها جمال عبد الناصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والمسلسل من تأليف الراحل وحيد حامد وإخراج شريف البندارى.