قبل عرض بالإسكندرية السينمائي| فداء الشندويلي يكشف فكرة فيلم المنبر.. خاص

كشف المؤلف فداء الشندويلي تفاصيل فيلمه الجديد “المنبر” والذي من المقرر عرضه فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال فداء الشندويلي فى تصريح خاص لصدى البلد : الفيلم روائي تاريخي، حيث نستعرض من خلال "الفلاش باك" بعض الأحداث التاريخية الهامة التي تبرز دور الأزهر الشريف دفاعا عن الدين والوطن، حيث نقدم تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن أكثر من 1000 عام، وأن دوره لم يقتصر فقط على نشر الدين الإسلامي، ولكن أيضا كان له دورا وطنيا دفاعا عن الوطن، مثل دوره في مواجهة الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي وفي فترة حكم محمد علي، والعمل يجمع بين الدورين الديني والوطني، وبين الحداثة والتاريخ، حيث أن نصف الأحداث تقريبا تدور في الزمن الحاضر، والنصف الآخر في الزمن الماضي.

أحمد حاتم بطل فيلم المنبر

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.