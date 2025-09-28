قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يُواجه الفوضى البيئية.. غرامة 100 ألف جنيه لـ مُخالفي ضوابط فرز القمامة
نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة.. بعد قليل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 الأربعاء المقبل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية
هل يجب التصدّق بملابس الميت أم يجوز الاحتفاظ بها كآخر ذكرى منه؟
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عنبة يكشف عن شخصية توليت.. من هو؟

عنبة
عنبة
أحمد إبراهيم

ما زالت شخصة توليت لغزا كبيرا، حيث يبحث الكثير عن هويته عبر السوشيال ميديا، وقرر المغني عنبة الكشف عنها. 

وقال عنبة خلال بودكاست: “توليت صاحبي.. وأنا أعرفه من زمان.. توليت هو خفاجي”.

وشهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، العديد من المفاجآت للمطرب الملثم توليت، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 29 أغسطس، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وكان أبرز مفاجآت توليت لجمهور مهرجان العلمين الجديدة، هو الكشف عن جوانب حول شخصيته الغامضة التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهوره على الساحة.

تحديات عنبة وإسلام كابونجا

من ناحية أخرى في مواجهة موسيقية غير تقليدية، جمعت “مايك فليكس” لأول مرة بين نجمي المهرجانات عنبة وإسلام كابونجا، حيث قدما حلقة مليئة بالطاقة والإبداع، وأظهر كل منهما جانبًا مختلفًا من شخصيته الفنية.

المفاجأة الأكبر جاءت في تحدي السيناريو، بعدما تحوّل عنبة إلى مشجع للنادي الأهلي، بينما جسّد كابونجا روح جماهير الاتحاد السكندري، ليشعلوا أجواء التحدي بحماس جماهيري من نوع خاص.

أما في تحدي الكلمات العشوائية (توت بري – سيف – بيست – مفتاح)، فقد نجح عنبة في إشعال الاستوديو بأداء تفاعلي خطف الأضواء، فيما قدّم كابونجا الأغنية بروح مغني راب محترف، أظهر من خلالها قدرته على التنقل بين الأساليب المختلفة.

ويجمع برنامج “مايك فليكس” أبرز نجوم الراب والمهرجانات في سلسلة من التحديات الموسيقية غير التقليدية، تكشف عن مرونتهم وإبداعهم وتضعهم في مواقف غير متوقعة.

تطرح هذه المواجهات في حلقات متتالية عبر المنصات والمواقع المتخصصة.

عنبة الفنان عنبة أغانى عنبة تووليت أغانى تووليت المطرب تووليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

الرياض تقرا

أكبر حدث ثقافي في السعودية.. معرض الرياض الدولي للكتاب يعود بمشاركة محلية ودولية واسعة

عنبة

عنبة يكشف عن شخصية توليت.. من هو؟

حمادة بركات

وفاة والدة حمادة بركات.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

بالصور

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد