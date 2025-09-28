عنبة يكشف عن شخصية توليت.. من هو؟

ما زالت شخصة توليت لغزا كبيرا، حيث يبحث الكثير عن هويته عبر السوشيال ميديا، وقرر المغني عنبة الكشف عنها.

وقال عنبة خلال بودكاست: “توليت صاحبي.. وأنا أعرفه من زمان.. توليت هو خفاجي”.

وشهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، العديد من المفاجآت للمطرب الملثم توليت، الذي أقيم ليلة أمس، الجمعة 29 أغسطس، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

وكان أبرز مفاجآت توليت لجمهور مهرجان العلمين الجديدة، هو الكشف عن جوانب حول شخصيته الغامضة التي أثارت جدلا واسعا منذ ظهوره على الساحة.

تحديات عنبة وإسلام كابونجا

من ناحية أخرى في مواجهة موسيقية غير تقليدية، جمعت “مايك فليكس” لأول مرة بين نجمي المهرجانات عنبة وإسلام كابونجا، حيث قدما حلقة مليئة بالطاقة والإبداع، وأظهر كل منهما جانبًا مختلفًا من شخصيته الفنية.

المفاجأة الأكبر جاءت في تحدي السيناريو، بعدما تحوّل عنبة إلى مشجع للنادي الأهلي، بينما جسّد كابونجا روح جماهير الاتحاد السكندري، ليشعلوا أجواء التحدي بحماس جماهيري من نوع خاص.

أما في تحدي الكلمات العشوائية (توت بري – سيف – بيست – مفتاح)، فقد نجح عنبة في إشعال الاستوديو بأداء تفاعلي خطف الأضواء، فيما قدّم كابونجا الأغنية بروح مغني راب محترف، أظهر من خلالها قدرته على التنقل بين الأساليب المختلفة.

ويجمع برنامج “مايك فليكس” أبرز نجوم الراب والمهرجانات في سلسلة من التحديات الموسيقية غير التقليدية، تكشف عن مرونتهم وإبداعهم وتضعهم في مواقف غير متوقعة.

تطرح هذه المواجهات في حلقات متتالية عبر المنصات والمواقع المتخصصة.