إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وفاة والدة حمادة بركات.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

أحمد إبراهيم

نشر الفنان حمادة بركات تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته. 

وقال حمادة بركات : اليوم اللي كنت خايف منه  طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأوضح حمادة بركات موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته الراحلة، قائلا أنها ستقام اليوم الأحد عقب صلام الظهر من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وشارك حمادة بركات فى عدد من الاعمال الفنية الشهير أبرزها مسلسل الكبير أوى مع احمد مكي. من ناحية اخرى قال الفنان حمادة بركات أن الحياة الزوجية غالبًا تبدأ بمشكلات ومعظمها تكون بسيطة ويسُهل حلها، وتكون نابعة عن اختلاف الطباع بين الزوجين على أرض الواقع. وأضاف " بركات " خلال حواره لبرنامج " السفيرة عزيزة " المُذاع عبر فضائية " دى ام سى " :أن" أول سنة فى الزواج هى أصعب سنة ، أنا مثلًا عيشتها فى زواجى كانت الوجبة اليومية هى المكرونة والفراخ البانيه، كنت بعشقهم وزهقت منهم جدًا، لكن دلوقتى أصبحت طباخة ماهرة، وأتذكر كانت الاختلافات على الغسيل يعنى كان عندى مشكلة مع الشربات لازم تتغسل أول بأول كل يوم وطعم الأكل مش متعود عليه، ولكن مع الوقت كل الأمور دى بتتظبط ".

وتابع : " المشكلة تكمن فى أننا نحلم بحياة كما نشاهدها فى التليفزيون وبناخد النصايح من أصدقائنا، ولكن الواقع حاجة أخرى تمامًا، وأنا الآن متزوج منذ 9 سنوات ومبسوط والحمد لله .

