وفاة والدة حمادة بركات.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

نشر الفنان حمادة بركات تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته.

وقال حمادة بركات : اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأوضح حمادة بركات موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته الراحلة، قائلا أنها ستقام اليوم الأحد عقب صلام الظهر من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وشارك حمادة بركات فى عدد من الاعمال الفنية الشهير أبرزها مسلسل الكبير أوى مع احمد مكي. من ناحية اخرى قال الفنان حمادة بركات أن الحياة الزوجية غالبًا تبدأ بمشكلات ومعظمها تكون بسيطة ويسُهل حلها، وتكون نابعة عن اختلاف الطباع بين الزوجين على أرض الواقع. وأضاف " بركات " خلال حواره لبرنامج " السفيرة عزيزة " المُذاع عبر فضائية " دى ام سى " :أن" أول سنة فى الزواج هى أصعب سنة ، أنا مثلًا عيشتها فى زواجى كانت الوجبة اليومية هى المكرونة والفراخ البانيه، كنت بعشقهم وزهقت منهم جدًا، لكن دلوقتى أصبحت طباخة ماهرة، وأتذكر كانت الاختلافات على الغسيل يعنى كان عندى مشكلة مع الشربات لازم تتغسل أول بأول كل يوم وطعم الأكل مش متعود عليه، ولكن مع الوقت كل الأمور دى بتتظبط ".

وتابع : " المشكلة تكمن فى أننا نحلم بحياة كما نشاهدها فى التليفزيون وبناخد النصايح من أصدقائنا، ولكن الواقع حاجة أخرى تمامًا، وأنا الآن متزوج منذ 9 سنوات ومبسوط والحمد لله .