فن وثقافة

انطلاق تصوير مسلسل النص التاني لـ أحمد أمين فى نوفمبر

مسلسل النص
مسلسل النص
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان أحمد أمين لبدء تصوير الموسم الثاني من مسلسله "النص"، الذي يعود هذه المرة بعنوان "النص التاني"، على أن يبدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نجوم كبار إلى جانب وجوه جديدة يتم تقديمها لأول مرة في أدوار رئيسية.

الموسم الأول من العمل اعتمد على فكرة "النشل" في إطار كوميدي، وتميّز بطرح تفاصيل مصر في الزمن القديم بدقة، مما لفت إليه أنظار الجمهور وأشعرهم أنهم ليسوا فقط جزءًا من أحداث قصة، ولكن حضور حي لتلك الحقبة من تاريخ مصر. 

أما الموسم الجديد "النص التاني"، فينقل المشاهدين إلى عالم أكثر تعقيدًا وإثارة، إذ تدور أحداثه بعد سبع سنوات من نهاية الجزء الأول، وتحديدًا خلال فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، ليغوص هذه المرة في أجواء الجاسوسية المليئة بالتشويق والمفاجآت.

أفراد عصابة النص 

ويستمر في الموسم الجديد حضور أفراد عصابة "النص" الذين ارتبط بهم الجمهور في الجزء الأول، وهم: درويش (حمزة العيلي)، رسمية (أسماء أبو اليزيد)، زقزوق (عبد الرحمن محمد)، إسماعيل (ميشيل ميلاد)، وعلوي (صدقي صخر)، على أن يحمل وجودهم الكثير من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور. كما تظهر عيشة زوجة النص (دنيا سامي) ومعها ابنهما "منصور" ليشكّلا معًا جانبًا إنسانيًا مهمًا في حياة النص.

وصرّح أحمد أمين قائلاً: "الشخصية ستختلف كثيرًا، لقد أصبح النص أبًا يفتقد للجرأة والمهارة ومتورط في عملية أكبر منه بكثير".

"النص التاني" يعد بمغامرة درامية جديدة تحمل أجواء الحرب العالمية الثانية وتقدم مزيجًا من التشويق والجاسوسية والبعد الإنساني الذي لا يخلو من الكوميديا، ليكون امتدادًا مختلفًا ومطورًا للتجربة التي بدأها المسلسل في موسمه الأول.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما، وإخراج حسام علي.

مسلسل النص أحمد أمين

