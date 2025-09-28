قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته

أحمد إبراهيم

كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي تفاصيل جديدة عن علاقتها بنجم الكوميديا ومدى ارتباطها به وبرغم من ذلك تم الطلاق بينهما. 

وقالت مي كمال الدين فى تصريحات تلفزيونية : أنا بحب أحمد مكي وبحترمه، رغم أن إحنا عاملين بلوك لبعض بعد الطلاق، هو إنسان كويس وجدع، والدبلة اللي في إيدي لسه عليها اسمه، ولسه باحبه وزعلانة على خسارته، واضطريت أعلن جوازنا وطلاقنا لما لقيت ناس بتشير صوري وتقول إننا هنتجوز، رغم أننا كنا فعلا متجوزين واطلقنا، وده مكنش معلن للجمهور لأن مكي مش بيحب يتكلم عن حياته الخاصة.

من ناحية اخرى قررت خبيرة التجميل مي كمال الدين ، وطليقة أحمد مكي الخروج عن صمتها ، والحديث عن بعض الأمور بعد أن علمت بكشف بعض الأسرار والتفاصيل بينهما ، مما دفعها إلى الحديث وكشف بعض الحقائق عن سبب طلاقهما. 

مي كمال الدين: أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه

وكتب مي ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  عبر خاصية الاستوري قائلة : في حديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر"، والصفات دي مش هتكون فيا لو على موتي، أولا خصوصية إيه اللي أنا محترمتهاش هل أنا نشرت شيء خاص بیني وبین أحمد، هل أنا خرجت وشتمت أحمد. 

وأضافت مي كمال الدين : هل قولت فيه كلمة تعيب فيه زي ما البعض وأغلب الناس والمشاهير تحديدا بيعملوا كده في وقت الخلاف، على فكره الآلية سهلة والفضايح سهلة، بس مش من طبعي ولا تربيتي، أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه ، وبعدين إيه كمية التهم اللي نازلة ترف عليا وأنا اقتحمت خصوصيته وخلفت العهد، مختصر الكلام فيه حاجة أنا موضحتهاش، أنا مفيش أي تواصل بيني وبين أحمد بعد وفاة والدته إلا بعد شهرين وحصل خلاف كبير جدا خلى حتى اللي بينا يروح في حتة مكنتش أنا متخيلاها.

مي كمال الدين: احترمت أزمة وفاة والدته

واوضحت مي كمال الدين: وقتها رضيت وسكت واحترمت أزمة وفاة والدته جدا لأن أنا بحبها وبحترمها جدا الله يرحمها طلبت منه برد جزء من اللي بيحصلي من ناس من طرفه مكنش فيه أي رد فعل منه اكتشف بعد شهور تحديدا يوم عيد ميلاده  فيديو ملهوش أي لازمة إن أحمد له علاقة بـ حد معين وبعدها فيديو ينزل ليا بصوري وإن أنا عروسة أحمد مكي وحاولت التواصل وفهم ليه بيحصل كده؟ حاولت أكتب موضوع ونشرت قبل كده والله أنا منفصلة عنه وبرضه المشاكل وقلة أدب من اللي حواليه مرحمتنيش، ومسدجات خاصة بينا وأمور خاصة بينا اتعرفت عند اللي حواليه معرفش منين أنا اتصدمت جدًا.

