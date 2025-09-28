طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لينك البوسترت الرسمية لأبطال العمل المنتظر انطلاق عرضه على قناة Dmc ومنصة Watch it خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن أعمال الموسم الشتوى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تصدر كل بطل من أبطال العمل بوستراً بمفردة ضمن خطة الدعاية التي أطلقتها الشركة مؤخراً.

البرومو التشويقي لمسلسل لينك

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لينك" قد طرحت البرومو التشويقي للعمل مع الإعلان عن عرضه قريباً على قناة Dmc ومنصة Watch it والذي كشف عن ملامح العمل الذي يدور في إطار دراما اجتماعية مشوقة بشكل لايت، حول بكر الذي يجسد دوره النجم سيد رجب، وهو موظف بسيط خرج على المعاش، يحلم فقط أن يعيش ما تبقى له بمكافأة نهاية الخدمة.

تتغير حياة بكر رأساً على عقب عندما يضغط على "لينك" بالخطأ فيفقد كل أمواله، من هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة لا عن النقود، ومع توالي الحلقات، يضطر بكر لى التعاون مع جارته أسما التي تلعب دورها رانيا يوسف، رغم خلافاته معها لاسترجاع أمواله ويقودهم القدر إلى شاب خبير في عالم الهاكينج وفي رحلتهم للبحث عن أموالهم، يكتشفون الكثير من الأسرار وتقع العديد من الأحداث.

قصة مسلسل لينك

المسلسل يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

مسلسل "لينك" النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وأكدت الشركة المنتجة لمسلسل "لينك" أن هذا العمل يأتي استكمالًا لمسيرتها في تقديم أعمال تطرح قضايا اجتماعية تلامس الجمهور المصري والعربي، على غرار أعمالها السابقة مثل: "سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.