تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص

أ ش أ

وجه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار، بتكثيف الحملات الرقابية على المصانع غير المرخصة.

ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأحد، شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، حملة موسعة استهدفت المصانع المخالفة بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، ويستخدم ألوانًا صناعية في عملية التصنيع.

وأوضح بيان المديرية أنه تم ضبط 5000 عبوة عصير سعة الواحدة لترًا بإجمالي 5000 لتر، إضافة إلى 6 أجولة سكر زنة 50 كيلو جراما للجوال بإجمالي 300 كيلو جرام، و6500 عبوة فارغة جاهزة للتعبئة.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.