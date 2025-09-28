وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ‘ن “مشروع تبطين الترع شغال، لكن عملنا حوكمة لكل مشروعات الوزارة، ومن ضمنها مشروع تأهيل أو تبطين الترع”.

وأوضح، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "الحوكمة تعني إدخال فكرة المراجعات والتقييم: هل كل الترع يجب أن يتم تبطينها؟، وفقًا لدليل إرشادي، هل الترع طميِيَّة أم رميلة؟، هل كل الترع تحتاج لتبطين، أم إلى تأهيل فقط؟".

وأضاف:"مش عايزين نقول للناس إن كل الترع سيتم تبطينها، فبعضها يحتاج لتأهيل، والآخر للتبطين".

وشدد على أن مشروع تأهيل الترع مستمر، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الانتهاء من 10 آلالاف كيلومترات من إجمالي المشروع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الري، أنه ليس قلقًا من تغيّر صورة النيل في مصر؛ لأنه متأكدا أن أجهزة الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل، مضيفًا:"قوة مصر ومؤسساتها تطمئننا بشأن مستقبل النيل، فـ نهر النيل بالنسبة لمصر هو قدس الأقداس".