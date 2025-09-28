قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الري: تطوير السد العالي وتحديث منظومة إدارته لا يتوقف وهو أهم المنشآت المائية في القرن العشرين

وزير الري
وزير الري
محمود محسن

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي من أهم المنشآت المائية في القرن العشرين بشهادة المؤسسات الدولية، وإنه بمثابة حصن أمان للمصريين من أي تغيرات تحدث في أعالي النيل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"من أمام السد العالي :"نحن أمام أهم نقطة في مسار مياه النيل، حيث تخرج كل المياه التي تصل إلى المصريين."

وتابع وزير الري، أنه"نحن نتعامل مع السد العالي بما يتماشى مع قيمته، بمعنى أنه لابد من تجديد شباب السد العالي من وقت لآخر عبر تطوير وتحديث منظومة إدارته بشكل لا يتوقف، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخاصة أجهزة الرصد."


وتابع:"محطة الكهرباء تشهد عمليات تطوير كبيرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم رفع القدرة الإنتاجية للتوربينات من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات."


وأضاف:"بوابات السد قادرة على إخراج مياه المصريين من السد بشكل كامل، حتى في حالة وجود أعطال، من خلال البوابات المختلفة."


وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مخزون بحيرة ناصر يمثل أكبر سعة تخزينية للمياه في إفريقيا، حيث يبلغ 162 مليار متر مكعب.
وتابع:"هناك سيناريوهات بديلة لإخراج مياه المصريين من السد عبر 12 بوابة في حال وجود أعطال أو صيانة."


وأشار إلى أن التصريف اليومي لاحتياجات المصريين من السد يتم عبر عملية حسابية دقيقة.


وشدد الوزير على أن تقرير وضع المياه في السد العالي يُعد من أهم الملفات اليومية التي يتابعها، قائلًا:"وضع المياه في السد هو أول تقرير يصل إلى مكتبي، يوميًا في السادسة صباحًا."


وذكر الوزير أن السد العالي لا يزال يعمل بكفاءة عالية في توليد الكهرباء، وينتج الكمية المتوقعة منه.رغم مرور  54 سنة من الانشاء

