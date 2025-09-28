تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا

حلّ عبدالله، الطفل الذي أثار جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حديثه الشهير “تعالوا اشتروا من بابا عشان يجيب لي هدوم المدرسة”، في أول ظهور تليفزيوني له مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة صدى البلد 2.

بيع الزيت وقطع الغيار

وتحدث والد عبد الله عن تفاصيل الموقف الذي أدى إلى نشر الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، حيث كان يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار في محل صغير، وكان يأمل في أن يساعده الزبائن على دفع مصاريف البيت والمدرسة من خلال الشراء منه.



التزامات مالية كثيرة

وقال والد عبدالله: “كنت في حالة صعبة، وكان المحل لم يحقق أي أرباح في بداية الشهر، ولدي التزامات مالية كثيرة مثل إيجار المحل والمنزل، وكان عبد الله يرى كل هذا أمامه”.