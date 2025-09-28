بسكال مشعلاني: الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى

قالت الفنانة بسكال مشعلاني إن الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى.

الفنان الطبيعي والعفوي

وأكدت بسكال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن الجمهور المصري يقدر الفنان الطبيعي والعفوي والقريب منه.

وأضافت بسكال مشعلاني، أن كل زيارة لها لمصر تشعر فيها بمحبة متبادلة من الجمهور، ما يمنحها طاقة إضافية ويحفزها على تقديم أفضل أعمالها الفنية.

الأحداث أو المشاكل

وأكدت الفنانة بسكال مشعلاني دعمها الكامل للفنان الشاب محمد ابن فضل شاكر، مشيرة إلى أن النجاح الذي يحققه في مشواره الفني يأتي نتيجة موهبته وإصراره الشخصي، وأنه لا علاقة له بالأحداث أو المشاكل التي ارتبطت بوالده الراحل فضل شاكر.