بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل خبر استعداد المدارس ببعض المحافظات لبدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من اليوم.

وقد أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة بشأن وجبات التغذية المدرسية تمثل أبرزها فيما يلي :

الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا



نؤكد أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

في العام الدراسي الحالي تستهدف الوزارة توفير وجبات تغذية مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب

سيتم التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا

نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، جعل الوزارة تحرص على تعميم التجربة في مدارس بمحافظات أخري وفقا لآليات وممارسات محددة.