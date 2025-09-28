قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
فيديو

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل خبر استعداد المدارس ببعض المحافظات لبدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من اليوم.

وقد أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة بشأن وجبات التغذية المدرسية تمثل أبرزها فيما يلي :

الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا


نؤكد أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.
في العام الدراسي الحالي تستهدف الوزارة توفير وجبات تغذية مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب
سيتم التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا
نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، جعل الوزارة تحرص على تعميم التجربة في  مدارس بمحافظات أخري وفقا لآليات وممارسات محددة.

الدراسه التعليم الوجبات

