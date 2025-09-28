أحمد بلال: الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي خلال ساعات

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج “بلس 90” على قناة “النهار”، أن نسبة ترشح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، كبيرة، مشيرًا إلى أن الخطيب عقد جلسات عديدة خلال الأيام الماضية مع بعض المرشحين.

وقال بلال: الخطيب سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع ياسين منصور، وستكون حاسمة، والأقرب دخوله كنائب للرئيس، وخالد مرتجي يترشح لمنصب أمين الصندوق، ولكن كل الأمور غير محسومة بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف: كل الاحتمالات واردة في انتخابات الأهلي، والرؤية ستتضح بشكل عام خلال الساعات المقبلة، وهناك اسم حازم هلال الموجود في شركة المنشآت مع سيد عبدالحفيظ من الأسماء البارزة في العضوية، وظهر اسم إبراهيم العامري نجل العامري فاروق.

وأكمل: هناك أسماء أخرى في قائمة الخطيب، منها طارق قنديل، والدماطي، والجارحي، والغزاوي.