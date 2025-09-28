استبعاد الجزيري وبانزا وأوشينج من قائمة الزمالك لمباراة القمة

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، كل من التونسي سيف الجزيري والأنجولي شيكو بانزا والكيني بارون أوشينج من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة القمة غدا أمام الأهلي؛ لأسباب فنية.

وقام المدير الفني بضم أحمد ربيع لاعب الوسط للقائمة؛ بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الفنية، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها من قبل.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالأمس عقب خوض التدريب الختامي على ستاد الكلية الحربية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.