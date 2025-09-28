قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
رياضة

استبعاد الجزيري وبانزا وأوشينج من قائمة الزمالك لمباراة القمة

ملك موسى

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، كل من التونسي سيف الجزيري والأنجولي شيكو بانزا والكيني بارون أوشينج من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة القمة غدا أمام الأهلي؛ لأسباب فنية.

وقام المدير الفني بضم أحمد ربيع لاعب الوسط للقائمة؛ بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الفنية، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها من قبل.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالأمس عقب خوض التدريب الختامي على ستاد الكلية الحربية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الاهلي القمة الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

