مي عز الدين بإطلالات جذابة بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بعدة إطلالات صيفية جذابة، من خلال مشاركتها في تريند الصور المتداول من خلال الذكاء الاصطناعي.





ونشرت مي عز الدين الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت مرتدية فستانا شيفون باللون الأسود، وفستانا آخر باللون الأزرق.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور بتعليقات إيجابية.

وخلال الايام الماضية، احتفلت الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلاد الفنان محمد عادل إمام عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورة تجمعهما، وعلّقت: “كل سنة وأنت خفة دم الكون.. كل سنة وأنت طيب يا كينج”.