سارة سلامة تلفت الأنظار في قلب باريس بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة سارة سلامة أحدث ظهور لها في باريس، أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

ونشرت سارة صورًا لها في شوارع الشانزليزيه عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.



وظهرت سارة سلامة مرتدية بلوزة بيضاء بأكمام طويلة، ضيقة وتُبرز القوام، مع فتحة رقبة على شكل "V" تضيف لمسة أنثوية ناعمة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



لم تبالغ سارة سلامة في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.