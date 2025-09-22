سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها أحدث صورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة في إطلالتها مرتدية نظارة شمس، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وأسلوبها المميز.

وتعد الفنانة سارة سلامة من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، ودائمًا ما تكشف عن جمالها بطريقة راقية.

واعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه بألوان هادئة تكشف عن وجمالها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ما يبرز أنوثتها وجمالها الطبيعي.