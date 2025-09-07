قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

رنا عصمت

شاركت الفنانة سارة سلامة مُتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا باللون الأبيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب آلاف متابعيها، الذين عبّروا عن إعجابهم بأناقتها هذا الصيف، ودائمًا ما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

تعد الفنانة سارة سلامة من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، دائمًا ما تكشف عن جمالها بطريقة راقية.

الجانب الجمالي

اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن أناقتها وجمالها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ما يبرز أنوثتها وجمالها الطبيعي.

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة.





