بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة مُتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا باللون الأبيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب آلاف متابعيها، الذين عبّروا عن إعجابهم بأناقتها هذا الصيف، ودائمًا ما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

تعد الفنانة سارة سلامة من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، دائمًا ما تكشف عن جمالها بطريقة راقية.

الجانب الجمالي

اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه بألوان هادئة يكشف عن أناقتها وجمالها.

كما تميل إلى ترك شعرها الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ما يبرز أنوثتها وجمالها الطبيعي.

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة.









