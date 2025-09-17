فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت سارة سلامة ، مرتدية فستانا قصيرا وأنيقا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سارة سلامة ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة ، في المكياج على الرموش الكثيفة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة سارة سلامة