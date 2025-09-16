فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

يعد التين البرشومي من الفواكه الصيفية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول والسكري والضغط.

ونعرض لكم

فوائد التين البرشومي في علاج الضغط المرتفع والامساك وفقا لما ذكره موقع Tua Saúde.

علاج الإمساك

التين غني بالألياف، ما يساعد على زيادة رطوبة البراز وزيادة حجمه وهذا يُعزز انتظام حركة الأمعاء ويُساعد في علاج الإمساك.

تعرّف على فواكه مُليّنة طبيعية أخرى يُمكنك تناولها لعلاج الإمساك.

يحتوي التين أيضًا على خصائص مُبيدة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، ما يُحفز إنتاج البكتيريا النافعة في الأمعاء وهذا يُساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا المعوية ويعزز الأداء الأمثل للأمعاء.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يحتوي التين بشكل طبيعي على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول لذلك، يُمكن تناول التين للمساعدة في ضبط ضغط الدم والوقاية من مضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أنها غنية بالفلافونويدات والأنثوسيانين والكومارين، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتساعد على توسيع الشرايين وتحسين الدورة الدموية لخفض ضغط الدم المرتفع.

تعزيز فقدان الوزن

التين مصدر ممتاز للألياف والماء، ما يُشعرك بالشبع ويُقلل من الجوع والإفراط في تناول الطعام.