الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فخر بلا غرور.. حسين الجسمي يعلق علي نجاح أحدث ألبوماته

حسين الجسمي
حسين الجسمي
يمنى عبد الظاهر

نشر الفنان حسين الجسمي صورة له من إحدى حفلاته الغنائية التي أحياها مؤخرًا،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. 

وعلق حسين الجسمي علي الصور قائلا: "نجاح بصمت، وفخر بلا غرور، وشموخ يعرف أن التواضع قمّته"، وأكد جمهور الجسمي من خلال تعليقاتهم أنه يحتفل بنجاح ألبومه الجديد الذي أطلقه بشكل متتابع في موسم الصيف.

وألبوم HJ2025   عبارة عن رحلة فنية متكاملة، حيث تحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، مما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.

ومنذ انطلاق المشروع الفني، شكّلت هذه الحكايات حالة من الترقب والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، لتؤكد مكانة الألبوم كأحد أبرز المشاريع الفنية العربية في عام 2025.

تم طرح "شريط الذكريات"و"أجمل خلق الله"عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب،وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.
وبذلك يواصل الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز صُنّاع الإحساس والتجديد في الموسيقى الحديثة.

حسين الجسمي وألبوم HJ2025 ألبومه الجديد حفلاته الغنائية المشروع الفني شريط الذكريات

