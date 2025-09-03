قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة شقيق ناصر سيف
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

حسين الجسمي
حسين الجسمي
أحمد إبراهيم

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية"أجمل خلق الله"، ضمن ألبومه الجديد HJ2025. 

جاءت كلمات الأغنية محمّلة بالصور الشعرية القريبة من القلب، فيما أضفى اللحن والتوزيع نبضًا عصريًا منح الجسمي مساحة استثنائية لإبراز قوة صوته وأدائه المعبر.

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي. 

وسرعان ما بدأت "أجمل خلق الله" بالانتشار عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا مع تداول مقاطعها في الفيديوهات القصيرة والتحديات الموسيقية، مما عزّز من قربها إلى الجمهور ورسّخ حضورها كأغنية لافتة في الألبوم.

وقد طُرحت الأغنية عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على "يوتيوب"، إلى جانب كافة المنصات الموسيقية العالمية، كما تبث حاليًا عبر الإذاعات في مصر، الإمارات، والدول العربية، لتواصل مسيرة الألبوم في تقديم رؤى موسيقية متجددة تعكس حرص الجسمي على تطوير الأغنية العربية الحديثة.

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي أعمال حسين الجسمي أغانى حسين الجسمي أغنية أجمل خلق الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

المولد النبوي

احتفالا بالمولد النبوي.. البحوث الإسلامية يُطلِق حملة إعلامية بـ١٢ لغة للتعريف بشمائل النبي

الطرق الصوفية

بمشاركة الآلاف.. الطرق الصوفية تنظم موكبا حاشدا احتفالا بالمولد النبوي .. غدًا

المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي.. 5 مواقف وحكايات في حياة الرسول

بالصور

ودّع آلام المفاصل | 10 أطعمة تخلصك من الالتهاب وتحمي الغضاريف

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف

طاجن السمك المغربي .. نكهة البحر بالتوابل الشرقية

طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي
طاجن السمك المغربي

الهلال الأحمر يدفع بـ 2700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة | صور

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

أعراض تعب البنكرياس.. علامات لا يجب تجاهلها

أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس
أعراض تعب البنكرياس

فيديو

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد