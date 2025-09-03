بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية"أجمل خلق الله"، ضمن ألبومه الجديد HJ2025.

جاءت كلمات الأغنية محمّلة بالصور الشعرية القريبة من القلب، فيما أضفى اللحن والتوزيع نبضًا عصريًا منح الجسمي مساحة استثنائية لإبراز قوة صوته وأدائه المعبر.

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

وسرعان ما بدأت "أجمل خلق الله" بالانتشار عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا مع تداول مقاطعها في الفيديوهات القصيرة والتحديات الموسيقية، مما عزّز من قربها إلى الجمهور ورسّخ حضورها كأغنية لافتة في الألبوم.

وقد طُرحت الأغنية عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على "يوتيوب"، إلى جانب كافة المنصات الموسيقية العالمية، كما تبث حاليًا عبر الإذاعات في مصر، الإمارات، والدول العربية، لتواصل مسيرة الألبوم في تقديم رؤى موسيقية متجددة تعكس حرص الجسمي على تطوير الأغنية العربية الحديثة.