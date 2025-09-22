قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أمسية تاريخية.. شاهد حفل حسين الجسمي في ألمانيا

سعيد فراج

في أمسية تاريخية غمرتها المشاعر، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي “جبل الأغنية العربية” جولته الفنية العالمية لعام 2025 من مدينة أوبرهاوزن الألمانية، حيث احتشد أكثر من ستة آلاف محب في مسرح رودولف ويبير آرينا، وسط أجواء راقية وحضور مفعم بالحب والاشتياق.

ومنذ اللحظة الأولى لصعوده على خشبة المسرح، علت الأصوات مرددة “هلا بيك هلا” بمختلف اللهجات، في مشهد مؤثر عبّر عن عمق المحبة والشوق الكبير للجسمي، فيما بادلهم الفنان بإحساس صادق وابتسامة عكست عمق التقدير.

وكانت الأمسية حالمة، طغت عليها مشاعر الشوق المتبادل بين النجم وجمهوره، حيث امتزجت الدموع بالتصفيق والفرح بالابتسامات.

الجمهور، الذي جاء من مختلف أنحاء أوروبا، تفاعل مع كل أغنية دون استثناء، متنقلاً مع الجسمي بين الخليج ومصر والعراق والمغرب، بينما زادت مواويله الطربية من وهج الحفل وحميمية الأجواء، ومع “أمي جنة”، انهمرت دموع الكثيرين في لحظة إنسانية بالغة التأثير.

الأمسية لم تخلُ من بعدها الإنساني، إذ التقى الجسمي قبل الحفل بعدد من أصحاب الهمم، فخصّهم بابتسامته ووقته، في مشهد أضاف إلى الحفل مزيداً من الصدق والدفء.

وفي كلمته التي وجّهها للجمهور قال: "مساكم خير وفرح.. أنتم زيّنتوا الحفل بحضوركم، ومحبتكم هي السبب الحقيقي لوجودي الليلة. ألف شكر على استقبالكم الراقي.”

الأمسية، التي شاركه فيها الفنان اللبناني آدم بتنظيم عالمي من  Moments Events، شكّلت انطلاقة مبهرة لجولة فنية عالمية، عززت مكانة حسين الجسمي كفنان شامل وعالمي، قادر على أن يأسر القلوب ويترك بصمة خالدة أينما ارتحل.

ألبوم حسين الجسمي 

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

شريط الذكريات.. بوح سعودي يلامس الأعماق

وجاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان "شريط الذكريات"، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.

وقدّمها الجسمي بأداء مؤثر وحضور صوتي دافئ يعبّر عن وجع الفقد والحنين، حيث صاغت العالية كلماتٍ نابضة بالصدق والعاطفة، وجاء لحن ياسر بوعلي ليترجمها بحس موسيقي شفيف يمزج بين البساطة والعمق، فيما أضفى توزيع خالد عز تنويعات موسيقية مميزة، وأضاف جاسم محمد عبر المكس والماستر بعدًا تقنيًا متقنًا منح الأغنية صفاءً صوتيًا وحضورًا قويًا في وجدان المستمع.

وتتجلى في هذا العمل خصوصية أسلوب حسين الجسمي الذي لا يشبه أحدًا، إذ يقدّم صوته كأداة فنية نابضة بالمعنى، قادرًا على تجسيد الكلمة وتحويلها إلى إحساس حي يصل مباشرة إلى قلب المتلقي.

