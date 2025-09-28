الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 37 مكرر (أ) في 28 سبتمبر 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 60 لسنة 2025، بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، والذي جاء في مادته الأولى أن يكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، وفقا لعدد من القواعد.



وتضمنت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي / لغات)، وفي إطار السياسة القومية للتعليم؛ وأنه يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكل التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.



كما يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وتطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان.



وتلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام؛ ولا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أية مبالغ مالية نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام.



كما تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا، بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له.



وذكرت الجريدة الرسمية أن المادة الثانية من القرار، تضمنت بأن ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2026/2025.

