اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي العاشر لقسم الأشعة التشخيصية بطب عين شمس

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي العلمي العاشر لقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الجزيئي بكلية الطب – جامعة عين شمس.



ينعقد المؤتمر تحت رئاسة د. محمد أبو الهدي رئيساً للمؤتمر، و د. أماني رشاد رئيساً القسم و د. جمال نيازي منسقاً للمؤتمر.



ويستمر المؤتمر على مدار يومي ٢٩ و ٣٠ من سبتمبر الجارى ، ويتضمن برنامجاً علمياً مكثفاً يشمل العديد من المحاضرات وورش العمل التي تغطي مختلف تخصصات التصوير الطبي والأشعة التداخلية، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، لاسيما تخصصات الأشعة التشخيصية والتداخلية.

كما يتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة في الموجات الصوتية والأشعة التداخلية واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

يشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الطب بجامعة عين شمس وعدد من الجامعات والهيئات التعليمية المصرية.