شوبير: تغييرات واسعة في قائمة الخطيب قبل انتخابات الأهلي| أسماء

كشف الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أبرز ملامح قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، بعد أن قرر "بيبو" خوض السباق الانتخابي استجابة لرغبة أعضاء الجمعية العمومية، رغم إعلانه السابق بعدم الترشح.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي اليوم الأحد، إن الخطيب سيجري تعديلات كبيرة على تشكيل قائمته، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس الحالي سيغادرون، وأن مقعدًا "تحت السن" سيصبح شاغرًا بعد انتقال محمد الجارحي إلى فئة "فوق السن".

وأوضح أن موقف مي عاطف لا يزال غير محسوم، وأن هناك عددًا من أعضاء المجلس الحالي "ابتعدوا عن الصورة"، بحسب تعبيره، مضيفًا أن الخطيب عقد خلال الأيام الماضية اجتماعات مع عدد من الشخصيات، أبرزهم الكابتن مهند مجدي في فرع النادي بالتجمع الخامس، إلى جانب عدة لقاءات مع سيد عبدالحفيظ.

وأكد شوبير أن الخطيب من المتوقع أن يستقر على قائمته النهائية يوم الثلاثاء، قبل غلق باب الترشح للانتخابات المقرر له الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أن معظم المرشحين يفضلون التقدم بأوراقهم في اليوم الأخير.

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"الكابتن الخطيب اقترب بشدة من إعلان ترشحه رسميًا بعد مظاهرة الحب التي قوبل بها من أعضاء النادي، وهناك أسماء تأكد تواجدها في القائمة مثل: ياسين منصور، وأحمد حسام عوض، وأحمد أمين مسعود، كما يتردد اسم كريم التهامي، وجيانا فاروق، إضافة إلى اسم مفاجأة تحت السن."