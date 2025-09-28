لاعبو الاتحاد المصري للقوة يُطالبون وزير الرياضة بالتحقيق العاجل في مخالفات مجلس الإدارة

تقدم عدد كبير من اللاعبين المحترفين التابعين للاتحاد المصري للقوة بمذكرة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة. وتمسك اللاعبون المحترفون خلال المذكرة بالمطالبة بالتحقيق العاجل في كافة المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة، منها المشاركة في بطولات تخالف المواثيق الدولية ولا تضمن مبدأ العدالة في المنافسة بين اللاعبين.

وكشفت المذكرة أن الاتحاد المصري للقوة تعمّد تنظيم ثلاث بطولات لكأس العالم على أرض مصر تحت مظلة اتحاد وهمي يُدعى WPC، وهو اتحاد يسمح للاعبين بتعاطي المنشطات ولا يُجري تحاليل للكشف عنها.

كما تجاهل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي IPF، الذي يفرض فحوصات دورية للكشف عن المنشطات ويشترط اللعب النظيف، بما يحقق العدالة بين اللاعبين ويحافظ على صحتهم وسلامة قوتهم البدنية.

وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الإدارة أصر على المشاركة في بطولات WPC للحصول على دعم مادي كبير من وزارة الشباب، بدعوى تنظيم بطولات دولية، رغم أنها لا تشترط التحاليل أو منع تعاطي المنشطات، وهو ما اعتبره اللاعبون إهدارًا للمال العام.

كما أوضحت المذكرة تواريخ البطولات التي أُقيمت في الغردقة عام 2023، وشرم الشيخ عام 2024، والجيزة عام 2025، حيث سُمح خلالها بتعاطي المنشطات دون إجراء تحاليل.

وذكرت المذكرة الرسمية أن البطولة الأخيرة شارك فيها نحو 511 لاعبًا من مصر، بينما اقتصر تمثيل الدول الأخرى على لاعب أو ثلاثة فقط، مثل إيطاليا وأوكرانيا والعراق وفرنسا والهند وأيرلندا.

وأكدت المذكرة أن مجلس الإدارة يخطط لاستضافة نسخة جديدة بنفس المخالفات للمرة الرابعة على التوالي.

وناشد اللاعبون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سرعة الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة كل المخالفين حفاظًا على المال العام.

من جانبه، أكد اللواء أسامة أبو شوشة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة، أنه سبق وتقدم بمذكرة رسمية أيضًا إلى وزير الشباب والرياضة منذ شهر فبراير الماضي، طالب خلالها بسرعة الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار ضد الاتحاد وكشف الحقائق أمام الرأي العام. مؤكدًا أن التحقيقات تسير ببطء شديد، وهو ما أصاب الكثير من أبناء اللعبة بحالة غضب شديدة.

وكشف اللواء أسامة أبو شوشة أن اتحاد IPF معتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، بعكس WPC الذي لا يُعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.