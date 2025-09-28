الأهلي يحسم اتفاقه مع توماسبيرج مدرب إمام عاشور السابق في ميتيلاند.. خاص

أتم النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الدنماركي توماس توماسبيرج، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنه عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن وفد الأهلي، برئاسة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والإسكاوتنج، أنهى رحلته إلى أوروبا خلال الساعات الماضية بعد توقيع العقود مع المدرب الجديد بشكل رسمي، وحُسمت جميع الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالاتفاق أمس السبت.

وسبق للدنماركي توماس توماسبيرج، تدريب إمام عاشور فب فريق ميتيدلاند، قبل أن ينضم للأهلي.

ويأتي ذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته في أعقاب الخسارة من بيراميدز يوم 30 أغسطس الماضي بالدوري، ليقود الفريق مؤقتًا المدرب عماد النحاس، الذي من المنتظر أن يظل على رأس الجهاز الفني حتى وصول المدير الأجنبي الجديد، على أن يبدأ الأخير مهامه قبل لقاء كهرباء الإسماعيلي يوم 4 أكتوبر المقبل.

وفي السياق نفسه، يواصل الأهلي تحضيراته لمباراة الزمالك، حيث يخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، بعد سلسلة تدريبات يومية انطلقت منذ الخميس الماضي، عقب راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون يوم الأربعاء إثر الفوز الصعب على حرس الحدود بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الثامنة من البطولة.