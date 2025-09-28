قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
رنا عصمت

ظهور كتلة في الرأس أو الرقبة أو تحت الإبط قد يثير القلق لدى أي شخص، لكن قبل أن يزداد القلق، من المهم معرفة الفرق بين الكيس الدهنى و الورم وهذا ما نقدمه لك وفقا لموقع هيلثي.

ما الفرق بين الكيس الدهني والورم..

بدايةً، يمكن للكيس الدهني والورم أن يظهرا في نفس المنطقة مثل الجلد، والأنسجة، والعظام، كما أن لهما نفس الشكل تقريبًا، أما عن الفرق بين الكيس الدهني والورم فكبير.

-الكيس الدهني: عبارة عن كيس مليء بالسوائل أو الهواء، ملمسه طري وهو في الغالب حميد.

-الورم: هو عبارة عن كتلة صلبة غير طبيعية من الأنسجة ويمكن أن تكون حميدة أو خبيثة.

أسباب تكون الكيس الدهني:

-يمكن أن يتكون كيس دهني نتيجة لحالة طبية معينة مثل

متلازمة تكيس المبايض..

-يتكون الكيس الدهني على الجلد في حالة تراكم خلايا الجلد الميتة بدلًا من سقوطها.

-إصابة بصيلات الشعر أو التهابها.

-تنكس نسيج المفاصل.

-الإباضة.

أسباب تكون الأورام:

-في الحالة الطبيعية تنمو الخلايا وتنقسم لتستبدل الخلايا الميتة القديمة، أما الأورام تتكون في حالة حدوث خلل لهذه العملية، حيث تتراكم الخلايا القديمة بدلًا من أن تموت مع استمرار نمو وانقسام الخلايا الجديدة.

-بعض أنواع الأورام يكون حميدًا حيث يظل مكانه، وبعضها يكون خبيثُا يمكنه الانتقال إلى الأنسجة المحيطة ليُكون أورامًا أخرى.

ما الفرق بين الكيس الدهني والورم من حيث العلاج

يحدد الطبيب العلاج بناءً على مكان الكتلة وطبيعتها، فأغلب الأكياس الدهنية لا تحتاج إلى علاج ويمكن للطبيب إزالتها جراحيًا أو إزالة السوائل التي بداخلها إذا كانت تسبب الألم أو إذا كان شكلها غير مريح، مع العلم بأنه في حال إزالة السوائل التي بداخلها فإنها يمكن أن تنمو مجددًا مما يتطلب إزالتها كليًا.

الاورام الحميدة أيضًا لا تحتاج للعلاج، ولكن يمكن إزالتها جراحيًا إذا كانت تؤثر على المنطقة المحيطة، أما الاورام الخبيثة فتحتاج إلى علاج إما بالجراحة، أو الأشعة، أو العلاج الكيميائي، أو بمزيج منهم.

