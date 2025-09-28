أخلاقنا الجميلة.. تكريم طفلين عثروا على 100 ألف جنيه وسلموها للشرطة بالمنوفية

كرمت مدرسة عبد العظيم صالح الابتدائية بمركز أشمون في محافظة المنوفية طفلين في طابور الصباح، وذلك لأمانتهم في رد مبلغ ما يقرب من 100 الف جنيه وتسليمهم للشرطة.

جاء ذلك أثناء ذهاب الطلاب إلى أحد الدروس الخصوصية وجدوا كيس اسود ملقى على الارض، ويظهر منه 200 جنيه فاصطحب الأطفال الكيس إلى مدرسهم، والذي اصطحبهم إلى قسم الشرطة حيث تم تسليمهم تمهيدا لتسليمهم لصاحبهم.

وأثنت إدارة المدرسة علي الطالبين وأنهما رمزا للأمانة وما فعلوه هو الصحيح والذي يجب الاقتداء بهم بين الطلاب.

وأبدى الطلاب سعادتهم لتكريمهم من إدارة المدرسة بين أصدقائهم في طابور الصباح.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من رئيس مباحث اشمون بعثور طالبين علي مبلغ من المال وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

وتم نشر تفاصيل العثور على المبلغ لحين معرفة صاحبه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.