كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص وردية على طريق الخطاطبة - السادات إلى 14 مصابًا، بينهم 11 فتاة، أثناء توجههم إلى العمل بمدينة السادات.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات بانقلاب ميكروباص على طريق الخطاطبة - السادات.

وعند الانتقال، تبين إصابة 14 من مستقلي الميكروباص الذين كانوا في طريقهم للعمل، وجاءت الإصابات بسيطة، ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: ندى محمد عبد الحميد، 21 سنة، ياسمين أسامة عبد البر، 18 سنة، علي محمد عبد الحميد، 14 سنة، آية مجدي مصطفى، مريم إبراهيم محمد كساب، 16 سنة، نسمة محمد عبد الحميد السيد، 18 سنة، فاطمة عبد العاطي إسماعيل، 40 سنة، محمود عبد الله أحمد، أحمد مصطفى أحمد محمد، 15 سنة، شربات السيد عبد المقصود، 50 سنة، سماح جمال أحمد، 17 سنة، مي محمد السيد عبد الله، 18 سنة، رقية إبراهيم محمد، 17 سنة، حبيبة عبد المولى حجازي، 18 سنة..

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.