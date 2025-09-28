قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة

ميكروباص المنوفية
ميكروباص المنوفية
مروة فاضل

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص وردية على طريق الخطاطبة - السادات إلى 14 مصابًا، بينهم 11 فتاة، أثناء توجههم إلى العمل بمدينة السادات.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات بانقلاب ميكروباص على طريق الخطاطبة - السادات.

وعند الانتقال، تبين إصابة 14 من مستقلي الميكروباص الذين كانوا في طريقهم للعمل، وجاءت الإصابات بسيطة، ما بين سحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: ندى محمد عبد الحميد، 21 سنة، ياسمين أسامة عبد البر، 18 سنة، علي محمد عبد الحميد، 14 سنة، آية مجدي مصطفى، مريم إبراهيم محمد كساب، 16 سنة، نسمة محمد عبد الحميد السيد، 18 سنة، فاطمة عبد العاطي إسماعيل، 40 سنة، محمود عبد الله أحمد، أحمد مصطفى أحمد محمد، 15 سنة، شربات السيد عبد المقصود، 50 سنة، سماح جمال أحمد، 17 سنة، مي محمد السيد عبد الله، 18 سنة، رقية إبراهيم محمد، 17 سنة، حبيبة عبد المولى حجازي، 18 سنة..

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية انقلاب ميكروباص حادث السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

بالصور

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد