شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات استعدادات نادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر أون سبورت إف إم، إن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، بات جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه الكامل من الإصابة، ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار شوبير إلى أن أحمد ربيع، لاعب الوسط الآخر، يشارك في التدريبات منذ نحو أسبوع، مؤكدًا أن غيابه في الفترة الماضية كان لأسباب فنية فقط، وليس نتيجة إصابة، وهو متاح للجهاز الفني في حال قرر الدفع به خلال المباراة.