قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أكدت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت متى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع ، مما يدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة ، حيث أنه سيوفر أموال طائلة للخزانة العامة للدولة ،بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن ، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين ، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الإستثمار فى مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

وكان قد شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في فاعليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 التي نظمتها شركة انطلاق، تعزيزاً لنتائج وتوصيات التقرير الذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر ودليل عملي للجهات المحلية في صياغة استراتيجيات تنموية فعّالة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمته خلال القمة، أن التعاون المستمر مع شركة انطلاق يعكس التزام الجهاز بتعزيز التخطيط لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يقوم على البيانات والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن التقرير سيساهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بهذا القطاع والعاملة فيه لتحقيق نتائج تنموية ملموسة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيواصل العمل مع مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ ما ورد في التقرير من أولويات إصلاحية، خاصة ما يتعلق بتسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات، من خلال برامجه المتنوعة، يضع تمكين الشباب والمرأة في صدارة اهتماماته، ويسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية للمشروعات الريادية والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن التقرير يعكس بوضوح التحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في مصر، وأن الجهاز سيعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين والجهات الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وأكد رحمي ، على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تقديم كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، ويضع نصب عينيه هدفاً استراتيجياً يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي التصنيع رؤوس الأموال الأجنبية الإستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط شبكة لبيع خطوط محمول مفعلة ببيانات أشخاص آخرين في القاهرة

أرشيفية

تجديد حبس صاحب شركة رعاية طبية بتهمة النصب على المواطنين

أرشيفية

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد