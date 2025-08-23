قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
أيمن الجميل: مجتمع الأعمال يشهد طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل التيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مجتمع الأعمال يشهد طفرة كبيرة فى عدد ونوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرخصة والتى تعتبر إحدى علامات التنمية وإضافة للاقتصاد الوطنى ، خاصة بعد منح مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات والمنشآت الداعمة والممولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الشركات التى تقيم مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعتبر إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى لأنها توضح المزايا العديدة التى يتضمنها القانون ولائحته التنفيذية والتى تدعم بشكل كبير تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال كما تعمل على دمج جميع أنشطة الاقتصاد غير الرسمى وتطويره وضمان توسعاته، من خلال التيسيرفى إجراءات تقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر غير المرخصة

وأشار أيمن الجميل إلى أن هناك توجها عاما من أجهزة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت زراعية أو صناعية أو حرفية، من خلال الأجهزة المصرفية أو شركات التمويل وجمعيات رواد الأعمال بإشراف هيئة الرقابة المالية، كما أن هناك مستشارون بجمعيات رواد الأعمال يقدمون الدعم الفنى والمشورة لضمان نجاح المشروعات الصغيرة الإنتاجية ، بما يؤدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى وتقليل نسبة الاستيراد بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، إنه إذا كانت الدولة معنية بإقامة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وفتح المجال لتوفير فرص العمل بشكل دورى للأجيال الجديدة ، فإن علينا اعتماد نهج الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى على مستوى الفرد والأسرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أصبح لها معلمون ومستشارون وممولون وجمعيات تسويق، مشيرا إلى نموذج واحد على سبيل المثال لمواجهة ارتفاع السلع الغذائية ، هو زراعة الأسطح ، الذى يمكن اعتباره مشروعا صالحا لكل أسرة لأنه لا يحتاج حيزا كبيرا ويمكن استغلال أسطح البيوت أو البلكونات لإقامة دورة زراعية مرتبطة بحوض تربية لأسماك البلطى لإنتاج ما تستهلكه الأسرة وتسويق الفائض عن الحاجة.
 

