تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

اعتاد الكثير على وضعية النوم على الظهر لكن هذه العادة تسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى هناك عدد من الفئات التي يجب أن تتجنب النوم بهذه الوضعية، ونذكر من هذه الفئات ما يلي وفقا لموقع هيلثى لاين.

اضرار النوم على الظهر..

1. النوم على الظهر للحامل:

يحظر للحوامل النوم بهذه الوضعية، لأنها تسبب في قلة تدفق الدم للجنين، وتزيد من احتمالة انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، ويُنصح بالنوم على أحد الجانبين واستخدام الوسائد المصممة للحوامل مما يساعد على تحسين النوم.

2. انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم:

يعتبر انقطاع النفس الانسدادى أثناء النوم، أحد اضطرابات النوم التي تسبب انقطاع النفس أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، ويحذر على من يعانون من هذا الاضطراب الاستلقاء على الظهر بدون رفع الرأس على وسادة، والأفضل لهم النوم على أحد الجانبين.

3. الشخير المستمر:

يفضل عدم النوم بهذه الوضعية للأشخاص الذين يعانون من الشخير المستمر، لأن هذه الوضعية تزيد من مشكلة الشخير.

4. زيادة الحموضة:

يزيد النوم بهذه الوضعية من الحموضة، لذلك يمكن لمن يعانون من الحموضة اختيار وضعيات أخرى للنوم أو دعم الجزء العلوي للجسم بالمزيد من الوسائد، في حالة الرغبة بالاستلقاء على الظهر، مع التقليل من تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون قبل النوم مباشرة.