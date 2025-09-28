أحمد شوبير يكشف عن حكم مباراة القمة في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إعلان اتحاد الكرة عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدورى المصري .

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "اتحاد الكرة يعلن الإسباني سيزار سوتو جرادو حكماً لمباراة الأهلي والزمالك في الدورى".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.