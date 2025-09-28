خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

نشرت الفنانة كارولين عزمي ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت كارولين عزمي، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود ، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارولين عزمي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي