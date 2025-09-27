افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

افتتحت الراقصة دينا مدرسة رقص جديدة لتعليم فنون الرقص الشرقي واللاتيني، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هذا الفن وتقديمه بشكل أكاديمي واحترافي للأجيال الجديدة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من النجوم ومحبي الفنانة دينا، الذين حرصوا على تهنئتها ومشاركتها اللحظة.

وظهرت دينا بإطلالة أنيقة باللون الأسود الكلاسيكي الذي أبرز رشاقتها وأناقتها.

واعتمدت إطلالة ثانية بفستان مزين بالتطريزات الشرقية التي تعكس هوية الرقص الشرقي.

واختارت إطلالة كاجوال مميزة خلال جولة تعريفية داخل المدرسة، حيث تميزت بالبساطة والحيوية.

الهدف من فتح مدرسة لتعليم الرقص الشرقي

وأكدت دينا في تصريحاتها أن هدفها من هذه الخطوة هو تعليم الرقص بشكل صحيح، بعيدًا عن الصورة النمطية، وتخريج أجيال قادرة على تمثيل الفن المصري عالميًا.

وتُعرف الراقصة دينا بجرأتها في اختيار أزيائها سواء على المسرح أو في المناسبات العامة، حيث تجمع دائمًا بين العصرية والطابع الشرقي الأصيل.

وتتنوع إطلالات دينا بين الفساتين المطرزة المميزة للرقص الشرقي، والإطلالات الكلاسيكية الأنيقة في المهرجانات والحفلات، إلى جانب الملابس الكاجوال البسيطة التي تعكس شخصيتها الطبيعية في الحياة اليومية.

وتحرص دينا على متابعة أحدث صيحات الموضة، مع الحفاظ على لمستها الخاصة التي جعلت منها أيقونة مميزة في عالم الرقص الشرقي والفن.

