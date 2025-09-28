قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بسكويت سادة وبعجوة|بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات..ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

ياسمين بدوي

تستعد المدارس ببعض المحافظات لبدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من اليوم 

وقد أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة بشأن وجبات التغذية المدرسية تمثل أبرزها فيما يلي :

  •  الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا
  • نؤكد أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.
  • في العام الدراسي الحالي تستهدف الوزارة توفير وجبات تغذية مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب
  • سيتم التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا
  • نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، جعل الوزارة تحرص على تعميم التجربة في  مدارس بمحافظات أخري وفقا لآليات وممارسات محددة.

تفاصيل وجبات التغذية المدرسية

ومن جانبها .. أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء توزيع وجبات التغذية المدرسية في المدارس لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بدءا من غدا الأحد 28 سبتمبر 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، ان وجبات التغذية المدرسية التي سيتم توزيعها على تلاميذ رياض الأطفال هي :

May be an image of text

- يتم توزيع عدد 1 باكو بسكويت 80 جرام عجوة + باكو بسكويت 40 جرام سادة بطعم الفانيليا مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة علما بأن سعر الوجبة 12.357 جنيها

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أن وجبات التغذية المدرسية التي يتم توزيعها على تلاميذ التعليم الابتدائي كالتالي :

- يتم توزيع 1 باكو بسكويت 80 جرام بالعجوة أو 80 جرام سادة أو ويفر 45 جرام أو 2 باكو 40 جرام سادة + اباكو بسكويت 40 جرام سادة مورد من شركة سايلو فودز طبقا للحضور الفعلي للتلاميذ بناءا على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة لأقرب عدد لكرتونة مغلقة ، علما بأن سعر الوجبة 12.375 جنيها .

-وينبه على مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بكل إدارة بعدم استلام أي وجبات يوم الخميس من كل أسبوع ويكتفى بتوزيع المتبقي حتى لا يتبقى أي وجبات بنهاية الأسبوع في المدرسة

-ولا يتم استلام أي بدائل غير المقررة من وزارة التربية والتعليم بناءا على أمر الاسناد المرسل لمديرية التربية والتعليم

