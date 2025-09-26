قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته

وزيرا التعليم والتخطيط
وزيرا التعليم والتخطيط
ياسمين بدوي

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناقش الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث الاستثمارات المستهدفة لعام 2026/2025، حيث بلغت جملة الاستثمارات المدرجة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجهاز الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 30.5 مليار جنيه.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة تحرص على وضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها وهو ما انعكس من خلال الخطوات والجهود المتواصلة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنى التحتية والتوسع في أعداد المدارس على مستوى الجمهورية.

مواصلة توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف مواصلة توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بها من كافة الجوانب بما ينعكس على تقديم منظومة تعليمية متميزة للطلاب تواكب التطورات العالمية المتلاحقة.

التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات والفيزياء والهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي

وأشار الوزيران إلى التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلا في تطوير التعليم الفني في مصر، واستمرار إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعليم يمثل ركيزة أساسيّة لتنمية الموارد البشريّة، وزيادة الإدراك الـمعرفي لـمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات التحوّل الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي، وللتفاعُل الإيجابي مع الثورات الصناعيّة والتكنولوجيّة الحديثة، وتعظيم الانتفاع بمُميزاتها، فضلًا عن تعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتّى مجالات الحياة.

وأكدت «المشاط»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الـمنظومة التعليميّة من خلال تخصيص الـموارد لتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والـمشروعات الرامية لتحسين جوّدة الخدمات التعليميّة، وتطبيق تقنيّات التعليم الحديثة لرفع كفاءة وجدارة مُخرجات العمليّة التعليميّة، وتهيئة السُبُل لخلق جيل جديد يحظى بتعليم أفضل.

وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 تحرص على تأمين الحق في التعليم للمواطنين من خلال عدد من الآليات أبرزها رفع معدلات القيد والحد من التسرّب من العمليّة التعليميّة، وتضييق الفجوة التعليميّة بين الأطفال في الحضر والريف، والتوسّع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليميّة في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتيّة التكنولوجيّة، بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة، لعمليّة البحث العلمي، وتنمية الموارد البشريّة العاملة في مجال البحث العلمي.

وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتضمن فصلًا خاصًا حول تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل والجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، لخلق كوادر وكفاءات مؤهلة لسوق العمل.

كما لفتت إلى بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازني متوسط المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، موضحة أن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، تعمل على متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات من أجل تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات أداء كمية، وضمان تنفيذ المستهدفات.

التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية الاقتصادية التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد