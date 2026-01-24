قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا ..مصرع 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين بعد وقوع انهيار أرضي
التضامن تقتحم "عش الدبابير".. تغلق مؤسسات مخالفة.. والحفاظ على المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية
طعنة غدر من القريب.. شاب يدفع حياته ثمنا لطمع ابن عمه في موتوسيكل
منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا لكرة اليد
4 شرائح للتصالح في سرقة الكهرباء.. البرلمان يناقش التقنين بدل الحبس
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في الصلاة.. الإفتاء توضح
روسيا تسقط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
دعاء اليوم الخامس من شعبان.. يبدل حالك من شقي محروم إلى غني
أخبار السيارات| إم جي 5 فبريكا هاي لاين بهذا السعر.. أرخص 5 عربيات رياضية في مصر
تقديرات إسرائيلية: زيادة الانتشار العسكري الأمريكي مقدمة لهجوم على إيران
أخبار التوك شو | مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي.. وعمرو أديب: ترامب قال شِعر في الرئيس السيسي

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

دولة التلاوة عن محمد حسن: صوتك بيدخل القلب وخارج من القلب..مش لاقيين خطأ
في حلقة جديدة من برنامج "دولة التلاوة"، عبرت لجنة التحكيم عن إعجابها الكبير بقراءة المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، الذي قدم أداءً رائعًا خلال الحلقة الـ21.

خبير اقتصادي: سعر الصرف مستقر ولا تحركات حادة متوقعة الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها حركة أسعار الفائدة العالمية، مؤكدًا أنه لا يتوقع تحركات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.

إقبال جماهيري لافت في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 57
قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 شهد إقبالًا واسعًا من الأسر المصرية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب حضور لافت لزوار من جنسيات عربية وإقليمية ودولية، في أجواء تعكس المكانة الثقافية التي يتمتع بها المعرض على المستويين الإقليمي والدولي.

دافوس| عمرو أديب: ترامب ماسابش حد في حاله.. وقال شِعر في الرئيس السيسي
علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس ولقائه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على هامش المنتدى.
رابع أحسن لاعب في العالم| ياسمين عز تدافع عن محمد صلاح
دعمت الإعلامية ياسمين عز، اللاعب الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أن محمد صلاح لاعب محبوب من قبل الجميع.
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
حذّر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة، من التداعيات الخطيرة للسد الإثيوبي، مؤكدًا أن الكميات الهائلة من الطمي التي يحملها النيل تمثل تهديدًا وجوديًا للسد على المدى المتوسط، وقد تجعله عديم الجدوى خلال عقود.

الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
علق أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الناس هتروح فين؟ مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القرارات الحكومية شددت بوضوح على ضرورة تسعير الأراضي وفق معايير محددة، تشمل طبيعة ونوع النشاط، وموقع الأرض ودرجة تميزها، مع التأكيد على عدم المغالاة في الأسعار، فضلًا عن مراعاة مدة شغل الأرض، واحتساب ما تحمّله المواطن من تكاليف لإنشاء مرافق البنية الأساسية.

شراكة تحت التهديد.. لغة التهديد تتصاعد بين ترامب وأوروبا
قالت الإعلامية رغدة منير، إن العلاقات الأمريكية الأوروبية عادت مجددًا إلى واجهة التوتر، ولكن بنبرة مختلفة هذه المرة، حيث تصاعدت لغة التهديد والضغط المباشر من واشنطن، في مقابل مؤشرات أوروبية جادة على الاستعداد للرد، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التحالف عبر الأطلسي.

وزير الأوقاف: مصر دولة عظيمة خلقها الله للخلود والبقاء
شهدت الحلقة الـ21 من برنامج "دولة التلاوة" الذي يُعرض في إطار تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطابًا مؤثرًا من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أعرب خلاله عن فخره بمصر وبقدرتها المستمرة على الحفاظ على مكانتها الدينية والعلمية، قائلاً: “هذا البلد العظيم خلقه الله تعالى للخلود والبقاء”.

