لجنة تحكيم التلاوة لمحمود السيد: خامة صوتك رائعة..وفخورين بيك وعليك أمل عظيم

في الحلقة 21 من برنامج "دولة التلاوة"، أشادت لجنة التحكيم بالمتسابق محمود السيد عبد الله، حيث وصفوا تلاوته بأنها خالية من الأخطاء، مؤكدين أن خامة صوته رائعة.

وعلق الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف،قائلا: نموذج مشرف ولك قدم فى القرآن الكريم والشغف به، وقد أتاك الله تعالى موهبة حسنة بتشتغل عليها وبتطورها..وفخور بيك وأعقد عليك أمل عظيم.

برنامج "دولة التلاوة" وهدفه الريادي في إحياء فنون التلاوة

برنامج "دولة التلاوة" يبث عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة "Watch it" في تمام الساعة التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتقديم المواهب الجديدة في تلاوة القرآن الكريم، كما يقدم جوائز ضخمة للفائزين.

14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر

تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهدت التصفيات التمهيدية للمسابقة إقبالًا ضخمًا حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق. بعد مراحل متعددة من الاختبارات، تم اختيار 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، من بينهم محمود السيد عبد الله.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية والعلمية

يتولى لجنة التحكيم في "دولة التلاوة" نخبة من كبار علماء الدين وأساتذة القراءات في مصر والعالم الإسلامي، مثل الشيخ حسن عبد النبي، الدكتور طه عبد الوهاب، الداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني، بالإضافة إلى ضيوف شرف بارزين.

جوائز البرنامج وتكريم الفائزين

تصل قيمة جوائز "دولة التلاوة" إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتهما وإذاعته على قناة "مصر قرآن كريم". كما سيُشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين في شهر رمضان المقبل.

دعم المواهب القرآنية: رسالة البرنامج ودوره الريادي

برنامج "دولة التلاوة"، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، يُعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية، ويعزز مكانة مصر كمنارة للعلم الديني الوسطي المستنير والقرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي.