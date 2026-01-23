الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا

علق أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف أحمد أبو هشيمة، في مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "الضرائب العقارية في مصر هي قيمة إيجارية على السكن، والشقة اللي بـ 8 مليون مش هتدفع ومعفيَّة تماما، والطبقة المتوسطة عمود المجتمع المصري".

ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن قيمة الضريبة العقارية ليست كبيرة، مشيرا إلى أن أهم شيء هو "قيمة الشقة كام؟".

وواصل أبو هشيمة: "الحديث عن رفع الرقم لأكثر من 8 مليون جنيه؛ كده هتبقى بتدعم الأغنياء، والشقة اللي بـ 10 مليون هتدفع 20 ألف جنيه في السنة بس يعني".

واختتم أحمد أبو هشيمة، حديثه: "في 45 مليون شقة في مصر، منهم 43 مليون معفية، واللي وهيدفع 2 مليون شقة بس، ورفع الحد الإعفائي جاء بسبب التضخم".