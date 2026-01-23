قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ظواهر جوية غير متوقعة.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت 24 يناير 2026، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية المتوقعة في مصر:


وعن الظواهر الجوية، يشهد الطقس غدا تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

اقرأ أيضًا:

سقوط أمطار  في هذه المناطق:


ومتوقع أيضًا وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وأتربة عالقة:


إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة، ووسط فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط


و بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 : 2) متر، والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من (1.5: 2.5) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا السبت 24 يناير 2026:
القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 12 02

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

الاسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 20

حلايب 25 19

أبو رماد 24 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 26 19

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 25 12

