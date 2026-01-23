قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الجو خلال شهر رمضان 2026، الذي يتبقى عليه 25 يوما.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن رمضان هذا العام سيأتي في أواخر فصل الشتاء، والأجواء خلال الشهر الكريم ستكون شتوية، وأن رمضان 2026 سيكون في منتصف شهر 2 وحتى منتصف شهر 3.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنها لا تستطيع تحديد قيم درجات الحرارة خلال الشهر الكريم، لكن بشكل عام ستكون الأجواء مستقرة وشتوية.

ولفتت إلى أن رمضان المقبل لن يكون به أجواء حارة، ولن تسجل البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن فترة الليل ستكون أجواء شديدة البرودة.

أمطار خلال شهر رمضان

 

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خلال شهر رمضان، وأن الأمطار تظل موجودة حتى شهر 4، وفرص الأمطار تكون متوقعة وتختلف من محافظة لمحافظة لكن هناك أمطار حتى شهر 4 أي بعد شهر رمضان.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتحديد نوع الملابس في رمضان، ولمن يرغب أن يخرج من البيت بعد الإفطار، وأن يرتدي المواطنين ملابس تناسب حالة الجو.

