أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد

تشهد البلاد في الأيام الحالية حالة من التقلبات الجوية غير المعتادة، حيث أن الشمس قد تخدع البعض بتدفئتها في النهار، بينما درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في الليل.

في الوقت الذي نعيش فيه ذروة فصل الشتاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.

لذا، من الضروري أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المفاجئة التي قد تؤثر على صحتنا وسلامتنا.

التقلبات الجوية في الأيام الماضية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً غير معتاد في درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 24 و25 درجة مئوية، تزامنًا مع وجود بعض الأتربة والرمال المثارة.

ورغم هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، فإن الأجواء لا تعكس بداية فصل الربيع بل هي مجرد حالة جوية مؤقتة تتبعها تقلبات جديدة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أوضحت غانم أن البلاد ستشهد من اليوم انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، إلا أن القيم المتوقعة في فترة النهار ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 21 و23 درجة، مما يعني أن الجو لا يزال دافئاً نسبيًا مقارنة بما هو معتاد في فصل الشتاء.

الفرق الكبير بين الحرارة النهارية والليلية

أما عن درجات الحرارة في الليل، فتختلف بشكل ملحوظ عن النهار. فقد تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى 7 أو 8 درجات مئوية، مما يعني أن الليالي ستكون باردة جداً. وعليه، يجب أن يتوخى الجميع الحذر عند الخروج في المساء، والتأكد من ارتداء ملابس شتوية دافئة.

توقعات الرياح والعواصف الرملية

من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضاً في سرعات الرياح مقارنة بالفترات السابقة، مما قد يؤدي إلى تحسن في الأحوال الجوية بشكل عام. ومع ذلك، ما زالت هناك احتمالية لحدوث نشاط في الرياح على بعض المناطق الساحلية والصحراء الغربية، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. كما قد تتشكل أتربة عالقة نهارًا على بعض مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، مع رياح سطحية جنوبية غربية إلى غربية. أما البحر الأحمر فسيكون في حالة معتدلة أيضًا، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

نصائح هامة للمواطنين

ارتداء الملابس الشتوية:

رغم وجود الشمس في النهار، يجب أن يتأكد الجميع من ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الصباح الباكر وفي المساء حيث تكون درجات الحرارة منخفضة للغاية.

توخي الحذر أثناء القيادة:

مع وجود الرياح والأتربة، يجب على سائقي السيارات توخي الحذر على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً في الرؤية.

الاستعداد لتقلبات مفاجئة:

بما أن الأحوال الجوية قد تتغير بشكل سريع، يجب متابعة التوقعات الجوية بانتظام لتجنب أي مفاجآت.