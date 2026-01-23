قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
توك شو

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

اخبار التوك شو

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال اليومين الماضيين تعرضت لـ بعض الأتربة والرمال المثارة، وأن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار كانت مرتفعة، ووصلت العظمى بالقاهرة لـ 24 و25 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن البلاد تشهد من اليوم انخفاضا في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لكن ستظل قيمة درجات الحرارة في فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.  

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة متوقع متوسط العظمى بها تسجل بين 21 لـ 23 درجة، وأن هذا يعني أعلى من المعدلات الطبيعية بأكثر من ثلاث درجات، ولذلك نؤكد أن الفترة الحالية لا يوجد عواصف شديدة في حالة الجو.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في فترة الليل تختلف عن فترة النهار، وأن بعض المحافظات في الصغرى تسجل درجات حرارة منخفضة، قد تصل لـ 7و8 درجات، ولذلك على الجميع توخي الحذر.

ذروة فصل الشتاء

 

وتابعت أن البلاد من اليوم وخلال الفترة المقبلة ستنخفض سرعات الرياح، عن الفترات الماضية، وهوما يجعل المواطنين بتحسن في الأحوال الجوية، لكن نحن الآن نعيش في ذروة فصل الشتاء، وعلى الجميع الحذر من التقلبات الجوية، وعدم الانخداع بوجود الشمس، ولذلك على الجميع ارتداء الملابس الشتوية.

وأوضحت أن السبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يرجع لـ تغيير مصادر الكتل الهوائية، موضحة أن الكتل الهوائية التي كانت تؤثر على البلاد خلال الأيام الماضية كانت صحراوية، وكان هناك زيادة في ارتفاع سرعة الرياح والتي كان معها عواصف ترابية ورملية.

كما توقع الخبراء حدوث نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فضلا عن فرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

